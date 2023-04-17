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Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımına devam edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımına devam edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda belediyelerden görevlendirilen ekipler, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaları kontrollü olarak yıktı.

Kentteki yıkım çalışmaları, Bahçelievler ve Esentepe Mahallesi'nde sürdü. Bölgedeki ağır hasarlı iki apartman da iş makineleri yardımıyla yıkıldı.

Belediye ve polis ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Yıkım alanlarındaki enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

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Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

İklim Değişikliği Kahramanmaraş Şanlıurfa Güncel Haberler

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