Şanlıurfa'da 9 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 bin uyuşturucu hap ve uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 bin uyuşturucu hap ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel