Şanlıurfa'da 9 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 bin uyuşturucu hap ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.