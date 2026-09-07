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Şanlıurfa’da 8 katlı binada yangın: Bina sakinleri tahliye edildi

Şanlıurfa’da 8 katlı binada yangın: Bina sakinleri tahliye edildi
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ŞANLIURFA’da, 8 katlı binanın 4’üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

ŞANLIURFA'da, 8 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın, akşam saatlerinde İmam Bakır Mahallesi'nde çıktı. 8 katlı binanın 4'üncü katındaki daireden henüz bilinmeyen nedenle pencereden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki dairelere sıçramaması için çalışma başlattı. Yangın sırasında binada bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de olası durumlara karşı hazır bekletildi. Alev alev yanan dairedeki yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucu dairede hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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