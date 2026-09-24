Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem sonrası eğitime 24.09.2026'da ara verildi

Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem sonrası eğitime 24.09.2026'da ara verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Vali Hasan Şıldak, ildeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verildiğini açıkladı.
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Şanlıurfa'da i 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim-öğretime, bugün 1 gün süre ile ara verildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı