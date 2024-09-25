Şanlıurfa'da 4 Çocuk Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi
Şanlıurfa'da sağlık sorunları yaşayan 4 çocuk, ambulans uçakla Ankara'daki hastanelere nakledildi. Çocuklar arasında safra kesesi iltihabı bulunan 3 aylık Miraç Eymen, kalp rahatsızlıkları olan 5 aylık Ayşegül Çoban, 2 yaşındaki Elif Tutar ve elektrik çarpması geçiren 9 yaşındaki Muhammed İsa yer alıyor.
Şanlıurfa'da sağlık sorunları yaşayan 4 çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da ambulans uçağın 4 çocuk için havalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Şanlıurfa'dan alınan safra kesesi iltihabı bulunan 3 aylık bebek Miraç Eymen, kalp rahatsızlıkları bulunan 5 aylık bebek Ayşegül Çoban, 2 yaşındaki çocuk Elif Tutar ve elektrik çarpan 9 yaşındaki Muhammed İsa'nın ileri tetkik ve tedavilerinin sağlanacağı Ankara'daki hastanelere nakli sağlandı." bilgisi paylaşıldı.