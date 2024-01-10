Şanlıurfa'da 3 Metre Derinliğindeki Rögara Düşen Çocuk Kurtarıldı
Şanlıurfa'da kentin simgesi olan Balıklıgöl Yerleşkesi'nde oyun oynayan 13 yaşındaki Ali U., kapağı tam kapanmayan 3 metre derinliğindeki rögara düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ali U.'yu uzatılan merdivenle kurtardı. Ali U., hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde kentin simgesi olan Balıklıgöl Yerleşkesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşları ile oyun oynayan Ali U., kapağı tam kapanmayan 3 metre derinliğindeki rögara düştü. Çocuğun çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, uzatılan merdiven ile Ali U.'yu bulunduğu yerden çıkardı. Ali U., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.