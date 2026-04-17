Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ve Siverek ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, çeşitli suçlardan yıllarca hapis cezasına çarptırılmıştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Birecik ilçesinde yapılan operasyonlarda "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K. yakalandı.

Siverek ilçesindeki operasyonda da "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
