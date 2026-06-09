Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, hırsızlık suçundan 28 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis operasyonuyla saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonda, hakkında hırsızlık suçundan 28 yıl, 4 ay, 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü