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Şanlıurfa'da 25 dereceyi aşan sıcakta ziyaretçiler Balıklıgöl'e akın etti

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Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini değerlendiren yerli ve yabancı ziyaretçiler, kentin tarihi ve manevi simgelerinden Balıklıgöl'e ilgi gösterdi. Sıcaklığın 25 dereceyi aştığı kentte ziyaretçiler balıklara yem attı, hatıra fotoğrafı çektirdi ve Aynzeliha Gölü'nde sandalla gezdi.

Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini değerlendiren yerli ve yabancı ziyaretçiler, kentin tarihi ve manevi simgelerinden Balıklıgöl'e ilgi gösterdi.

Hava sıcaklığının 25 dereceyi aştığı kentte, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret edenler yoğunluk oluşturdu.

"Dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak nitelendirilen yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bazı ziyaretçiler ise Aynzeliha Gölü'nde sandalla gezerek güzel vakit geçirdi.

Kaynak: AA
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