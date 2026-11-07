Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Ceylanpınar ilçelerinde jandarma operasyonuyla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Hükümlülerden birinin dolandırıcılıktan 13 yıl, diğerinin kasten yaralamadan 6 yıl 3 ay cezası vardı; ikisi cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Ceylanpınar ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, Eyyübiye ilçesinde hakkında "dolandırıcılık" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. ile Ceylanpınar ilçesinde hakkında "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Yabancı Damat'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane dizilerini yazmıştı! 61 yaşında acı veda
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Dünya onu arıyordu! Mersin'de bakın nerede yakalandı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü

Ankara güne bu manzarayla uyandı! Her yer bembeyaz
Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi11

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti23

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturmasında Enver Usca tutuklandı
Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Aksaray'da aracını ilana koyan ustaya 'sahte noter' tuzağı! 20 bin liralık oyunu son anda fark etti

Aracını ilana koydu, telefona 'noter' çıktı! Hepsini kaydetti