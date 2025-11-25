Şanlıurfa'da 2 Bin 772 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yapılan operasyonla 2 bin 772 sentetik ecza hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda, 2 bin 772 sentetik ecza hap, 5 fişek, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel