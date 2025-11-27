Şanlıurfa'da 2 bin 404 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 2 bin 404 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, 2 bin 44 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.