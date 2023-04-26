Şanlıurfa'da 2 bekçiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tartıştığı iki mahalle bekçisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tartıştığı iki mahalle bekçisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Turgut Özal Mahallesi'nde görev yapan mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri İ.T'nin kimlik kontrolünü yaptı. Asker kaçağı olduğu tespit edilen İ.T. tartıştığı iki mahalle bekçisini ellerinden hafif şekilde yaralandı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan İ.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaralanan bekçiler ise hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.