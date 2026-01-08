Haberler

Taciz şüphelisini dövüp, jandarmaya teslim ettiler

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Kısas Mahallesi'nde, 16 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz eden şüpheli, mahalleli tarafından yakalanarak dövüldü. Jandarma ekiplerinin gelmesiyle gözaltına alınan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'da, sokakta 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi, mahalleli tarafından yakalanıp, dövüldü. Şüpheli, gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Kız çocuğu evine giderken, ismi öğrenilemeyen genç, iddiaya göre onu takip edip sözlü ve fiziki tacizde bulundu. Korkup kaçan kız çocuğu çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli, şüpheliyi yakalayıp darbetti. Bazı kişiler araya girerek şüpheliyi linç edilmekten kurtardı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi teslim alarak bölgeden uzaklaştırdı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan şüpheli, daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tacize uğradığı öne sürülen kız çocuğu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



