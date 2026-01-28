Haberler

Şanlıurfa'da 11 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Güncelleme:
Harran, Bozova ve Birecik ilçelerinde ısıtma amaçlı sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 yaşındaki Azra Özbay'ın durumu ağır.

Şanlıurfa'nın Harran, Bozova ve Birecik ilçelerinde 11 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Harran'da kırsal Ortakonacık, Bozova'da kırsal Kocveran ve Birecik'te kırsal Kurucahöyük mahallelerinde yaşayan 11 kişi ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan kişilerden 2 yaşındaki Azra Özbay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
