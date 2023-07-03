Şanlıurfa'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Teslim Edildi
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, hakkında "silahla tehdit ve cebir, tehdit ve hile kullanılarak kişi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A'yı saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.