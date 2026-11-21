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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Murat Akan (53) idaresindeki 47 AFE 443 plakalı otomobil, Ceylanpınar- Kızıltepe kara yolunun Saraççeşme Mahallesi mevkisinde Mehmet Bitmez'in (52) kullandığı 27 D 657 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada Mehmet Bitmez ve Fatma Bitmez (55) hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişi ise Ceylanpınar ve Kızıltepe'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA