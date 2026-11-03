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Şanlıurfa Ceylanpınar'da 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Valilik açıklamasına göre hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, "bir yabancıyı ülkeye sokan ve ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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