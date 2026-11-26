Şanlıurfa Birecik'te traktörü şarampole yuvarlanan 54 yaşındaki sürücü kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Bentbahçesi Mahallesi'nde sabah saatlerinde şarampole yuvarlanan traktörün 54 yaşındaki sürücüsü yaralandı. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Hikmet Kızılkaya (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bentbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Hikmet Kızılkaya'nın kontrolünü kaybettiği traktör, şarampole yuvarlandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktörün altında kalarak yaralanan Kızılkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kızılkaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.