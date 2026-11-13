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Şanlıurfa Birecik'te minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede kurtarılamadı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Arat Dağı mevkisinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

B.Ö. idaresindeki 06 AC 3298 plakalı otomobil, Arat Dağı mevkisinde B.S. yönetimindeki 63 AKA 797 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.Ö, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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