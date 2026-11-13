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Şanlıurfa Birecik'te kavgada silahla vurulan Müslüm Eroğlu hayatını kaybetti

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Şanlıurfa Birecik'te kavgada silahla vurulan Müslüm Eroğlu hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Abdallı Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü; kavgada silahla vurulan Müslüm Eroğlu (42) hastanede kurtarılamadı. Jandarma, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kavgada silahla vurulan Müslüm Eroğlu (42), hayatını kaybetti.

Olay, Birecik ilçesinin kırsal Abdallı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumeti olan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Müslüm Eroğlu, silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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