Şanlıurfa Akçakale'de otomobil motosiklete çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kırsal Gülveren Mahallesi'nde otomobilin elektrikli motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin elektrikli motosikletle çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
A.G'nin (23) kullandığı 58 FY 659 plakalı otomobil ile Şaban Ahmet'in (39) kullandığı elektrikli motosiklet, kırsal Gülveren Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Besem Osman (24) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA