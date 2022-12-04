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Şanlıurfa'da bir apartmanın zemin katında patlama! 4 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Şanlıurfa'da bir apartmanın zemin katında patlama! 4 kişi yaralandı

İŞ YERLERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'da bir apartmanın zemin katında patlama! 4 kişi yaralandı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da bir apartmanın zemin katında patlama! 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da bir apartmanın zemin katında patlama! 4 kişi yaralandı

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Sahin Sahin :

Insanlarin oturdugu yerlerde Isyeri olmamasi lazim Sanayi bölgeleri ne ise yariyor?

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