Şanlıurfa'da bir apartmanın zemin katında patlama! 4 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'nın Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İŞ YERLERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.