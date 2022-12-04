Şanlıurfa'da bir apartmanın zemin katında patlama! 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şanlıurfa'nın Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İŞ YERLERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi. SORUŞTURMA SÜRÜYOR İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler

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