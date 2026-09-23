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Şanlıurfa Akçakale'de dolandırıcılık şüphelileri dronla yakalandı, 3 kişi tutuklandı

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Şanlıurfa Akçakale'de dolandırıcılık şüphelileri dronla yakalandı, 3 kişi tutuklandı
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Şanlıurfa Akçakale'de telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda mısır tarlasına kaçan 2 şüpheli dronla yakalandı; adreslerde 16 cep telefonu, 3 SIM kart, uyuşturucu ve sahte belgeler ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde telefonla dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi cep telefonunu kırmaya çalışırken yakaladı. Mısır tarlasına kaçan 2 şüpheli ise jandarma ekiplerinin dron destekli takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 16 cep telefonu, 3 SIM kart, 40 gram kubar esrar, 30 sentetik uyuşturucu hap, polis rozeti, 5 sahte adli doküman, kelepçe ile dürbün ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyona ilişkin paylaşılan görüntülerde, jandarma ekiplerinin şüphelilerin bulunduğu adreslere düzenlediği operasyon ile mısır tarlasına kaçan 2 şüphelinin dronla takip edilerek yakalanması yer aldı.

Kaynak: AA
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