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Şanlıurfa Akçakale'de 27 ilde 46 kişiyi dolandıran 4 zanlı tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda, 27 ildeki 46 kişiyi telefonda dolandırdığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin 37 milyon 906 bin 851 lira dolandırdığı tespit edilirken adreslerde 13 cep telefonu ve 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 27 ildeki 46 kişiyi telefonda dolandırdığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 13 cep telefonu, 13 SIM kart ile 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan incelemede şüphelilerin telefon üzerinden 27 farklı ildeki 46 kişiyi, 37 milyon 906 bin 851 lira dolandırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "2521 sayılı Kanun' a muhalefet" suçlarından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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