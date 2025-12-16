Haberler

Şanlıurfa, 2029 Dünya Gastronomi Şehri için aday oldu

Şanlıurfa, IGCAT tarafından verilen 2029 Dünya Gastronomi Şehri ünvanına Türkiye'den aday gösterildi. Şehir, mutfak kültürü ve tarihi mirası ile ön plana çıkıyor.

ŞANLIURFA Uluslararası Gastronomi, Kültür, Sanat ve Turizm Enstitüsü (IGCAT) tarafından verilen 2029 Dünya Gastronomi Şehri (World Region of Gastronomy) ünvanına aday gösterildi.

Tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra köklü mutfak geleneğiyle öne çıkan Şanlıurfa, bu kez IGCAT tarafından verilen 2029 Dünya Gastronomi Şehri ünvanına aday gösterildi. Türkiye'nin bu alanda aday gösterilen ilk şehri olan Şanlıurfa, Barcelona'da düzenlenen IGCAT Danışma Kurulu Toplantısı'nda değerlendirilerek resmi adaylık statüsü kazandı.

Dünya Gastronomi Şehri ünvanına Türkiye'de ilk kez Şanlıurfa'nın aday gösterilmesinin kentte sevinç yaratırken, adaylık sürecine ilişkin basın toplantısında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Dünya Gastronomi Şehri ünvanının yalnızca mutfak lezzetlerini değil, kültürel mirasın korunması, yerel üretimin desteklenmesi, hijyen ve gıda güvenliği ile sürdürülebilir kalkınmayı esas alan çok yönlü bir vizyonu temsil ettiğini söyledi. Gülpınar, "Amacımız, Şanlıurfa'nın gastronomi mirasını dünyaya tanıtmak, nitelikli gastronomi turizmini geliştirmek ve bu zenginliği gelecek kuşaklara güçlü bir vizyonla aktarmaktır" dedi.

Resmi adaylık süreci kapsamında Şanlıurfa için Gastronomi Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacağı bildirildi. Plan çerçevesinde, unutulmaya yüz tutmuş yerel yemeklerin kayıt altına alınması, ata tohumlarıyla yerel üretimin desteklenmesi, gastronomi ile tarımın birlikte güçlendirilmesi, hijyen ve sertifikasyon standartlarının yükseltilmesi ve ulusal-uluslararası tanıtım faaliyetlerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
