Haberler

Kayseri'de Tüfekli Saldırı Davası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAYSERİ'de sanık olduğu duruşmaya katılmayıp, aynı dosyada şikayetçi olan Mustafa C.'yi (38) adliye çıkışı takip ederek tüfekle ateş eden ve bu sırada Şahin Y.'yi (59) yaralayan Mustafa K.'nin (38) müebbet hapis istemi ile yargılanmasına başlandı.

KAYSERİ'de sanık olduğu duruşmaya katılmayıp, aynı dosyada şikayetçi olan Mustafa C.'yi (38) adliye çıkışı takip ederek tüfekle ateş eden ve bu sırada Şahin Y.'yi (59) yaralayan Mustafa K.'nin (38) müebbet hapis istemi ile yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Mustafa K., "İnternetten aldığım tüfekle 1 el ateş ettim. Başkasının yaralandığını karakolda öğrendim" dedi.

Olay, geçen yıl 4 Kasım'da saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Plevne Mahallesi 3540. Sokak'ta meydana geldi. Kayseri 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Silahla tehdit', 'Basit yaralama' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından görülen davanın sanığı olan Mustafa K., duruşmaya katılmadı. Şikayetçi Mustafa C. duruşma sonrası adliyeden ayrıldı. Bu sırada adliyenin önünde bekleyen Mustafa K., Mustafa C.'nin bulunduğu aracı takibe aldı. Durumu fark eden Mustafa C., aracından inip kaçmaya başladı. Mustafa K. de otomobilden inip Mustafa C.'ye tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Şahin Y'nin başına isabet etti. Yaralanan Şahin Y. hastaneye kaldırıldı. Şahin Y. tedavi sonrası taburcu olurken, olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Mustafa K. tutuklandı.

DAVA BAŞLADI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Mustafa K. hakkında 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

'BANA SIKTI AMA SANA İSABET ETTİ'

Davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa K., Şahin Y. ve Mustafa C. katıldı. Sanık Mustafa K. savunmasında, "Otoparkın sağ tarafını kullanıp gitmesi gerekirken önüme kırdı. Ben daha önce iki sefer yaralandığım için panik atak hastalığı başladı. İnternetten aldığım tüfekle 1 el ateş ettim. Başkasının yaralandığını karakolda öğrendim" diye konuştu. Şahin Y. "Arabama binip, gaza basıp gidecektim. Bir patlama sesi geldi. Camdan dolayı yüzüm kanıyor sandım. Mustafa yanıma gelip, 'Bana sıktı ama sana isabet etti' dedi. Kafamın sol tarafında hala 5 saçma var" dedi. Sanığın asıl hedefinin kendisi olduğunu anlatan Mustafa C. ise "Ara yoldan arabası ile çıktı. Tüfeğini eline aldı, arabadan indi. Hemen kaçtım. İlk başta tüfeği tutukluluk yaptı. Aracıma isabet almadı. Daha sonra başka bir araca isabet ettiğini gördüm. Şikayetçiyim" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca taraflar arasındaki mahkeme dosyalarının istenmesine ve olay sırasında yaralanan Şahin Y.'de kalıcı hasar olup olmadığına dair kati rapor aldırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt

Uğurcan'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt