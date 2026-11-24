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Çin'in en büyük kenti Şanghay'ın en üst düzey mülki amiri olan Komünist Parti Sekreteri Çın Cining hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Parti (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu ile Ulusal Denetleme Komisyonundan yapılan ortak açıklamada, Çın'ın "ciddi disiplin ve kanun ihlalleri" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret eden "disiplin ve kanun ihlalleri" ifadesi yer aldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Çın en son geçen hafta Çin Cosco Gemicilik Şirketi'nin Şanghay'daki merkezinde yaptığı denetimde kamunun karşısına çıkmıştı.

Pekin'de Çinghua Üniversitesi'nde çevre mühendisliği eğitimi alan Çın, 2012-2015 yıllarında bu üniversitenin rektörü, 2015-2017 yıllarında ise Çevre Bakanı olarak görev yapmıştı.

2017-2022 yıllarında Pekin Belediye Başkanı olan Çın, 2022'de düzenlenen 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin ardından Şanghay Komünist Parti Sekreterliğine atanmıştı.

Çin'in en önemli idari konumlardan biri

Çin'de Şanghay Komünist Parti Sekreterliği en önemli idari konumlardan biri olarak görülüyor. Genelde daha sonra başbakanlık, devlet başkanlığı gibi daha üst mevkilere aday kimselerin getirildiği bir görev olarak biliniyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng ve Başbakan Li Çiang, daha önce bu görevde bulunmuştu.

Çın, ÇKP'nin en üst yönetim organı olan 24 kişilik Siyasi Büro üyeleri arasında bu dönemde yolsuzluk soruşturması geçiren dördüncü isim oldu.

Daha önce ordudaki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, ÇKP Siyasi Bürosu üyesi de olan, orduyu yöneten Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) eski başkan yardımcıları, ülkenin en kıdemli iki generali konumundaki Orgeneral Cang Youşia ve Orgeneral Hı Veydong ile eski Sincan Komünist Parti Sekreteri Ma Şingrui hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA