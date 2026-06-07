Sandıklı'da şehit polis memuru Yaşar Özlem için mevlit okutuldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Yaşar Özlem, şehadetinin 10. yılında mevlit programıyla anıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, 7 Haziran 2016'da İstanbul'un Fatih ilçesi Vezneciler semtinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Özlem için Hamamönü Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

?Öğle namazının ardından, cami çıkışında vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Programda, şehit Yaşar Özlem ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.