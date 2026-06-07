Haberler

Sandıklı'da şehit polis memuru Yaşar Özlem için mevlit okutuldu

Sandıklı'da şehit polis memuru Yaşar Özlem için mevlit okutuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Yaşar Özlem, şehadetinin 10. yılında mevlit programıyla anıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Yaşar Özlem, şehadetinin 10. yılında mevlit programıyla anıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, 7 Haziran 2016'da İstanbul'un Fatih ilçesi Vezneciler semtinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Özlem için Hamamönü Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

?Öğle namazının ardından, cami çıkışında vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Programda, şehit Yaşar Özlem ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao Milli Takımı'nın otobüsü olay oldu

Nereye gittiklerini duyunca hayret edeceksiniz!
Aykut Kocaman'dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim

Suskunluğunu bozup isyan etti: Ben bundan şikayetçiyim
Batman'da baraj gölüne giren genç boğuldu

Batman'da baraj gölüne giren genç boğuldu
Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar

Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth bombası patladı

Oy vermeye gelen Ali Koç'a ''Büyük başkan'' tezahüratı

Oy vermeye gelen Ali Koç'a yapılan tezahürat çok konuşulacak cinsten