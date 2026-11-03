Sandıklı'da muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Sandıklı'da muhtarlar toplantısı gerçekleştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
? Sandıklı Kaymakamı Batuhan Bingöl başkanlığında köy muhtarları ve daire amirlerinin katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.
? Sandıklı Kaymakamı Batuhan Bingöl başkanlığında köy muhtarları ve daire amirlerinin katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.
?Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçenin genel asayiş ve güvenlik durumu, eğitim, sağlık, tarım ile kırsal altyapı çalışmaları ele alındı.
?Kamu hizmetlerinin etkin sunulması ve vatandaşların taleplerinin değerlendirildiği toplantıda, muhtarlar köylerindeki sorunları ve beklentileri Bingöl'e iletti.
?Sorunların çözümü ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması için izlenecek adımlar planlandı.
Kaynak: AA