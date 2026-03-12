Haberler

Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde muhtarlar iftarda bir araya gelerek, mahalle ve köylerin sorunlarını masaya yatırdı. İftar programında katılımcılara teşekkür eden Kaymakam Yosunkaya, yangın çıkan evde de incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde muhtarlar iftarda bir araya geldi.

Hüdai Kaplıcaları'nda düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, iftara katılan mahalle ve köy muhtarlarına teşekkür etti.

Muhtarların istek ve taleplerinin dinlendiği programa, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve ilçe protokolü katıldı.

Sandıklı Kaymakamı Yosunkaya, Çiğilte köyünde incelemede bulundu

Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Çiğiltepe köyünde yangın çıkan evde incelemede bulundu.

Yosunkaya ve beraberindekiler, yangında evi kullanılamaz hale gelen Azize Demirel'i ziyaret ederek yapılabilecek yardımlar hakkında istişarede bulundu.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

Akaryakıta çifte indirim geldi ama tamamı pompaya yansımadı
Galatasaray'dan tarihte eşi benzeri görülmemiş prim

Galatasaray'dan tarihte eşi benzeri görülmemiş karar! Bayram edecekler
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu

Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

Akaryakıta çifte indirim geldi ama tamamı pompaya yansımadı
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler