Sandıklı'da Jeotermal Suyla Isınan Duraklar Hizmete Girdi
Sandıklı ilçe merkezine belediye tarafından jeotermal suyla ısınan duraklar yapıldı. Duraklarda kalorifer peteği ve engelli rampası bulunuyor. İlçe halkı yeni durakları beğendi ve sıcak bir ortamda otobüs beklemekten memnun olduklarını belirtti. Ayrıca, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, emekli deniz astsubayı Mustafa Pekbey'i ziyaret etti ve askerlik anılarını dinledi.
Sandıklı'da belediye tarafından ilçe merkezine jeotermal suyla ısınan durak yapıldı.
Kent merkezindeki 3 noktaya kurulan jeotermal suyla ısının duraklar faaliyete girdi.
Kalorifer peteği bulunan durakların girişinde engelli rampası yer alıyor.
İlçe halkından Mehmet Dikici, yeni durakları beğendiğini belirterek, "Kar yağdığında ve havalar soğuk olduğunda vatandaş otobüs beklerken içeri girer sıcacık oturur." dedi.
Sandıklı Kaymakamı Çengel, ev ziyaretinde bulundu
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, emekli deniz astsubayı Mustafa Pekbey'i ziyaret etti.
Çengel, ziyarette Pekbey ile sohbet etti, askerlik anılarını dinledi.