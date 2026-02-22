Haberler

Sandıklı'da gıda denetimi yapıldı

Güncelleme:
Ramazan ayı ile birlikte Sandıklı ilçesinde gıda işletmelerine yönelik Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimleri gerçekleştirildi. Denetimde, gıda ürünlerinin son kullanım tarihleri ve üretim şartları incelendi.

Sandıklı ilçesinde gıda işletmelerine yönelik ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetim gerçekleştirildi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri 5996 Sayılı kanun kapsamın da gıda denetimi yaptı.

Denetim kapsamında ilçe gıda üretim ve satış yapılan işletmeler yapılan üretim şartları incelenirken, satışı yapılan ürünlerin son kullanım tarihleri denetlendi.

Yetkililer ramazan ayı boyunca denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy
