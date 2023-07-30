Sandıklı'da çıkan yangın korkuttu
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde Kapalı Pazar Yeri yanında bulunan tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu. Yangın, saman balyalarının tutuşması ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri ve bir vatandaşın müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Sandıklı çıkan yangın korkuttu
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde Kapalı Pazar Yeri yanında bulunan tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu.
Sandıklı Çay Mahallesi'nde bulunan ve yerleşim yerlerine yakın hasadı yapılmış olan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saman balyalarının tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede evi bulunan bir vatandaş da traktörü ile yangın çıkan tarlayı sürerek yangının büyümesini engelledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik uğraşları soncunda yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.