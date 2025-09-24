Haberler

Sandıklı'da açık hava sinema etkinliği düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "2025 Aile Yılı" kapsamında açık hava sinema etkinliği yapıldı.

Şehit Ahmet Yumak Anaokulu tarafından okul bahçesinde, öğrenci ve velilerin katılımıyla açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Okul Müdürü Perihan Arslan, yaptığı açıklamada, öğrenci ve ailelerinin etkinlikte keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.

Etkinliğin aile yılı kapsamında düzenlendiğini anlatan Arslan, "Hem eğitici hem de eğlenceli bir animasyon filmi seçerek açık hava sinemamızı gerçekleştirdik."dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
