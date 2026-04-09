Sandıklı'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Sandıklı ilçesinde düzenlenen fidan dikim programında 200 çam fidanı toprakla buluşturuldu. Kaymakam Selçuk Yosunkaya'nın önderliğindeki etkinliğe protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya önderliğinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmet Çetin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu, Orman İşletme Müdürü Zeynep Altın, kurum amirleri öğrenci ve veliler katıldı.

Program kapsamında Kent Ormanı'na 200'e yakın çam fidanı dikimi yapıldı. Daha sonra protokol tarafından programa katılan öğrencilere çanta hediye edildi.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya, doğaya dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla fidan dikimi yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy
