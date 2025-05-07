Sandık Gölü ve Şelalesi Doğal Güzelliğiyle Göz Kamaştırıyor

Sandık Gölü ve Şelalesi görenleri mest ediyor

TRABZON - Trabzon ile Giresun il sınırları içerisinde bulunan Şalpazarlı ve Eynesil sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan deniz seviyesinden 2 bin 182 metre yüksekteki Sis Dağı Yaylası'nda bulunan Sandık Gölü ve Şelalesi karların erimesi ile kendini gösterdi. Kar suları ile birlikte coşkusu artan şelale doğal güzelliğiyle görenleri adeta mest ediyor.

Sis Dağı'nda bulunan doğa harikası Sandık Gölü ve Şelalesi son yıllarda özellikle Sis Dağı'na çıkan yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri haline geldi. Bölgenin tanıtılması için çalışma başlatılmasını isteyen yöre halkı, göle ve şelaleye giden patika yolun iyileştirilerek bir yürüyüş yolu yapılmasını istiyor.

"Bir tarafı Trabzon, diğer tarafı ise Giresun"

Yöre sakinlerinden olan 66 yaşındaki Yüksel Gülay gölün sandık gibi görüldüğünden dolayı buraya 'Sandık Gölü' isminin verildiğini belirterek, "Burada uzun bir şelale var. Tabi yüksekliği çok uzun olduğundan dolayı altına ulaşılmıyor. Üstünde 'Sandık Gölü' var altında ise 'Sandık Gölü Şelalesi' var. Buranın güzel bir manzarası var. Burası adeta bir sınır gibi, gölün bir tarafı Trabzon diğer tarafı ise Giresun. Ben bu görüntünün ve bu güzelliğin Türkiye'de başka bir yerde olabileceğini düşünmüyorum. Bu manzara Türkiye'nin hiçbir tarafında yok" dedi.