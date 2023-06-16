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Sandığa gitmek tarihe karışıyor! YSK, e-seçim için hazırlıklara başladı

Güncel Haberler

YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimlerin ardından elektronik seçim sistemi için çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi. Buna göre yasal düzenleme gerçekleşirse Estonya gibi bu sistemi kullanan ülkeler incelenecek; ilk deneme ise yurt dışı seçmenler üzerinden yapılacak. Sistem kabul görürse, seçmenler oylarını e-Devlet üzerinden kullanabilecek.

ABD, İsviçre, Estonya, Brezilya gibi birçok ülkede kullanılan elektronik seçim sistemi için Türkiye'de de hazırlıklar başladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, konuyla ilgili önümüzdeki yıl gerçekleşecek yerel seçimlerin ardından harekete geçileceğini belirtti.

Öncelikle elektronik seçim sistemine geçilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bunun için de parlamentoda grubu bulunan siyasi parti temsilcileriyle görüşme yapılması planlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, yasal düzenlemenin yapılması halinde elektronik seçim sistemine geçilebileceği görüşünde.

TRT Haber'in edindiği bilgiye göre Yener, elektronik seçim sisteminde iyi bir noktada olan Estonya'nın dikkate alınabileceğini düşünüyor. Estonya ile birlikte sistemi kullanan bazı ülkelerde inceleme yapılması da gündemde.

Yener, mühendislerle birlikte teknik altyapıya bakıldıktan sonra bir rota çizileceğini ifade ederek, seçimlerin e-Devlet üzerinden de olabileceğini vurguladı.

Elektronik seçim sisteminin nasıl uygulanabileceğine dair de bilgi veren Yener, pilot bölge seçilebileceğine işaret etti; ilk planda yurt dışı seçmenin bu sistemde oy kullanması seçeneğinin değerlendirilebileceğini söyledi. Elektronik oylama sistemine geçilmesi halinde Türkiye büyük bir maddi külfetten kurtulacak. Ayrıca seçmenler için yeni sistem büyük bir kolaylık olacak.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ahmet Yener Seçim 2023 Estonya Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

sade vatandaş:

artık ak partinin seçimleri kaybetmesi iyice imkansızlaştı çünki artık seçimler çok daha tarafsız çok daha şaibesiz olacak bilmem anladınızmı

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Martin Sikertel:

Çok şükür, geç bile kaldılar. Yıl olmuş 2023, hala gidip sandığa kağıt atıyoruz.

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apolat:

geç kalınmış bir sistem acilen geçilmeli, Büyüklerimizin bizim için seçtiği!! milletvekillerini seçmek için kalkıp bir yerlere gitmeyelim. Böylece hem şüpheler ortadan kalkar hemde maliyet çok düşer

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