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ABD'li Senatör Sanders'dan İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir'in "Lübnan yansın" ifadesine tepki

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ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 'Lübnan yansın' açıklamasını savaş suçu olarak nitelendirerek, İsrail hükümetinin ABD desteğini hak etmediğini söyledi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Lübnan yansın" açıklamasına tepki gösterdi.

Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'in "Lübnan yansın" ifadesini kullandığı açıklamasına atıfta bulundu.

Böyle bir açıklamanın bir ülkenin kabine üyesinden beklenen "sıradan bir açıklama" olmadığını belirten Sanders, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in bu açıklaması, bir savaş suçlusunun açıklamasıdır." ifadesini kullandı.

Senatör Sanders, "ırkçı ve aşırıcı" olarak nitelendirdiği İsrail hükümetinin, "bir kuruş ABD desteğini bile" hak etmediğini vurguladı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Lübnan'da saldırılarını ve işgalini sürdüren İsrail askerlerinin Hizbullah saldırısında öldürülmesinin ardından, ABD-İran mutabakatına rağmen "Lübnan'ın yanması" gerektiğini ve "İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için 1000 Lübnanlı annenin ağlaması gerektiğini" savunmuştu.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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