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Sanchez, İspanya'ya 7. kez gelen Milei'ye alaylı 'hoş geldin' mesajı gönderdi

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye alaylı 'hoş geldin' mesajı gönderdi. Aralık 2023'ten bu yana İspanya'ya yedinci ziyaretini yapan Milei, Kral 6. Felipe ve Sanchez ile görüşmeyecek; PSOE merkezindeki pankartta 'pis solcular' sözüne atıf var.

İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, birçok kez İspanya'ya gelmesine rağmen kendisiyle görüşmeyi reddeden ve son açıklamasında solculara hakaret eden Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'ye alaylı şekilde "hoş geldin" mesajı gönderdi.

Milei, Arjantin Devlet Başkanı olarak göreve başladığı Aralık 2023'ten bu yana İspanya'ya yedinci ziyaretini gerçekleştirdi.

Diğer ziyaretlerinde olduğu gibi yine bir etkinliğin konuğu olarak İspanya'ya gelen, protokol olarak resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyen Milei'nin, bu kez de ne İspanya Kralı 6. Felipe ne de Başbakan Pedro Sanchez ile görüşmesi öngörülmüyor.

Siyasi ve ideolojik olarak zıt görüşte olduğu Sanchez'e yönelik geçmişte hakaret içerikli açıklamalarıyla bilinen Milei'nin, 3 Eylül 2026'da Şili'nin San Carlos de Apoquindo bölgesinde düzenlenen Madrid Forumu'nun açılış konuşmasında "pis solcular" şeklindeki ifadesi ise bu Madrid ziyaretinde polemik konusu oldu.

PSOE'nin Madrid'deki merkez binasına açılan dev pankartta, Milei'nin bu sözüne atıfta bulunularak, "Solcular ve gururlular" etiketi altında "Merhaba Milei, erkek solcular ve kadın solcular sana İspanya'ya hoş geldin diyor. Avrupa'nın en çok ekonomik büyümesi olan ülke." ifadeleri yazıldı.

Sanchez: "Evet ben solcuyum ve bununla gurur duyuyorum"

Söz konusu pankartın fotoğrafını sosyal medyadaki hesabından paylaşan Başbakan Sanchez de yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bazı insanlar bize solcu diyerek hakaret ettiklerini düşünüyor. Eğer emekli maaşlarını artırmak, ebeveynlere çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek için daha fazla para vermek, asgari ücreti artırmak, kürtajı savunmak, savaşa karşı ve barış için mücadele etmek sizi solcu yapıyorsa evet ben solcuyum ve bununla gurur duyuyorum."

Diğer yandan Milei'nin bir günlük Madrid ziyareti, İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçim öncesi kampanyanın ortasında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Geçmişte olduğu gibi yine İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin etkinliklerine katılacak Milei, Vox lideri Santiago Abascal'ın seçim kampanyası için başka şehirde olmasından dolayı bu partinin diğer üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek.

Kaynak: AA
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