Sanchez Amor, Gazze'nin yeniden inşası için AB bütçesinde özel fon istedi

Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye raportörü olan İspanyol sosyalist Avrupa Parlamenteri İgnacio (Nacho) Sanchez Amor, Gazze'nin yeniden inşasının İsrail'in yasal sorumluluğu olduğunu ve gelecek Avrupa Birliği (AB) bütçesinin Gazze'nin yeniden inşasını finanse etmesi gerektiğini savundu.

Nacho Sanchez olarak tanınan İspanyol Avrupa parlamenteri, AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'nın Gazze'nin yeniden inşası ile ilgili getirdiği önerinin "çok önemli bir gelişme" olduğunu savunan yazılı bir açıklama yaptı.

Söz konusu İlerici İttifak'ın, 2028-2034 yıllarını kapsayacak AB bütçe müzakereleri sırasında Gazze'nin yeniden inşası için bir fon oluşturulmasını savunacağını vurgulayan Sanchez, "Bu öneri, iki yıldır bu yönde çağrıda bulunan Sosyalistler ve Demokratlar grubunun bir başarısıdır ve Gazze'nin yeniden inşasının, AB'nin önümüzdeki dönem bütçesinde bir öncelik olduğunu teyit etmektedir." dedi.

Sanchez, Gazze'nin inşası için yeni bir yaklaşım ortaya koyduklarını belirterek, "İşgal altındaki Filistin topraklarına halihazırda sağlanan mali destekten ayrı, özel bir bütçe kalemi oluşturulmasıyla AB, yeniden inşa taahhüdünü istikrarlı, yeterli ve öngörülebilir bir finansmanla güvence altına alacaktır. Böylece bu kaynak, 2028-2034 dönemi için ortaya çıkabilecek diğer jeopolitik acil durumlardan da korunmuş olacaktır." ifadelerini kullandı.

AP'nin, Gazze'deki vahim insani duruma müdahale etmenin yanı sıra, bu girişimle iki temel sorunu ele almayı hedeflediğini kaydeden Sanchez, şöyle devam etti:

"Bunlardan ilki, Gazze'deki çatışma sürecinde diğer Avrupa kurumlarının sergilediği açıklanamaz eylemsizliği ve sonrasındaki yeniden inşa sürecinde üstlendikleri sınırlı rolü telafi etmektir. İkincisi ise net ve kararlı bir siyasi sermaye ortaya koyarak AB'nin katılımını güçlendirmek ve böylece bölgenin geleceğine dair kararların alındığı masada kendine bir yer edinmektir."

İsrail'in tazminat ödeme sorumluluğu göz ardı edilmemeli

Gazze ve Filistin'de sadece AB kaynaklarının yeterli olmayacağının da altını çizen Sanchez, " İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca Gazze'de yol açtığı yıkım için tazminat ödeme sorumluluğunun göz ardı edilmemesi gerektiğinden uluslararası toplumun bu konuda ısrarcı olmasının bir zorunluluk olduğu" çağrısında bulundu.

İspanyol Avrupa Parlamenteri, AB'nin "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırganlık savaşı konusunda savunduğu ve Ukrayna'nın uğradığı zararlar için saldırgandan tam tazminat almasını öngören ilkeye uygun olarak Filistin'in de İsrail'den tam tazminat alması" gerektiğini kaydetti.

Sanchez, "İnsanlar haklı olarak, İsrail'in Gazze'deki yıkımı karşısında neden ne Avrupa Komisyonunun ne de Avrupa Konseyinin benzer bir tutum sergilemediğini sorabilir. Bu çarpıcı bir çifte standarttır. AB'nin yeniden inşa sürecinde belirleyici bir rol üstlenme yükümlülüğünün temelini oluşturmaktadır. Ne var ki bu ahlaki taahhüt, hiçbir koşulda, yeniden inşa sürecinin yalnızca Avrupa kamu kaynaklarıyla finanse edilmesini haklı gösteremez." diye yazdı.

Ayrıca Filistin'deki çatışmanın yalnızca Gazze'nin yeniden inşasıyla çözülemeyecek başka boyutları da bulunduğunu vurgulayan Sanchez, İsrail Devleti'ne tepkilerini şu sözlerle savundu:

"En acil konulardan biri Avrupa Birliği'nin İsrail hükümetinden, son yıllarda Gazze ve Batı Şeria'da yıkılan ve Avrupa kaynaklarıyla finanse edilen projeler için tam tazminat talep etmesi gerekliliğidir. Güncel tahminler, hastanelerin, okulların, deniz suyu arıtma tesislerinin, elektrik santrallerinin ve daha pek çok yapının finansmanında kullanılan, yani Avrupalı ??vergi mükelleflerinin cebinden çıkan, en az 150 milyon avroluk bir zarara işaret ediyor. Hem söz konusu rakamlar hem de bu durum karşısında takınılan sessizlik kabul edilemez. Nitekim, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği tarafından iletilen çok sayıda resmi talebe rağmen, İsrail'in herhangi bir ödeme yapıp yapmadığına dair bir teyit alınmamıştır."

Diğer yandan Sanchez, Gazze'nin yeniden inşası bağlamında AB'nin, İsrail'in üçüncü taraflar adına topladığı gelirlerle (yani 1994 Paris Protokolü uyarınca İsrail'in Filistin Yönetimi adına tahsil ettiği gümrük vergileri ve KDV) ilgili mali sorumluluğunu da ele alması gerektiğine işaret etti.

Sanchez, "AB, İsrail'den söz konusu gelirlerin tamamını hiçbir koşul öne sürmeksizin yeniden aktarmasını talep etmeli, Filistin Yönetimi'ni temel gelir kaynağından mahrum bırakan ve Gazze'nin yeniden inşası sürecinde aşılması gerekecek mali çöküşü daha da derinleştiren tek taraflı alıkoyma ve kesintilere son verilmesini sağlamalıdır." dedi.

AB, kaybettiği ahlaki sermayesinin bir kısmını yeniden kazanabilir

Barışın inşası ve çatışmaların önlenmesi açısından "hayati önem taşıyan bir boyut" olarak tanımladığı "cezasızlıkla mücadele ve hesap verebilirlik" konularına da atıfta bulunan Sanchez, "Tazminatlar, AB'nin desteklemesi gereken daha geniş bir sürecin yalnızca ilk adımını oluşturur. Bu süreç, çatışma sırasında işlenen çeşitli suçların soruşturulması ve faillerin yargılanması için evrensel adalet mekanizmalarının kurulmasına yol açabilecek uluslararası soruşturma komisyonlarının görevlerini engelsiz bir şekilde yerine getirmelerinin sağlanmasını ve teşvik edilmesini kapsar." görüşünü savundu.

Son olarak, AB'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında sergilediği "eylemsizlik ve sessizliği" eleştiren Sanchez, "bunun AB'nin dünya nezdindeki güvenilirliğine ağır bir darbe indirdiğini ancak AB'nin yeni bütçesinden bir payı Gazze'nin yeniden inşasına ayırması, İsrail'den uygun tazminatları talep etmesi, cezasızlığa son verecek adımlar atması ve iki devletli çözümü aktif olarak desteklemesi halinde AB'nin kaybettiği ahlaki sermayesinin bir kısmını yeniden kazanma şansına sahip olduğunu" dile getirdi.

Kaynak: AA