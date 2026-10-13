Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım ve doğum ünitesi açıldı

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, 4. düzey tedavi hizmeti sunacak Tandoğan Alpaslan Yenidoğan Yoğun Bakım ve Doğum Ünitesi hizmete açıldı.

Hastanede düzenlenen açılış töreninde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, son 1,5 yıldır sağlıktan sorumlu vali yardımcısı olarak İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığının kentteki hizmetlerini takip etme, yerinde görme ve vatandaş memnuniyetine ilişkin geri bildirimleri öğrenme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Sağlık hizmetinin insanın aciz ve muhtaç olduğu zamanda ulaşması gereken bir hizmet olduğunu, bu yüzden etkin ve yetkin bir şekilde sunulması gerektiğini belirten Gözen, insanların ihtiyaç duydukları anda kendilerine uzanacak yardım ve iyilik elini beklediğini, bu süreçte yapılanların hayatlarında ve hafızalarında derin izler bıraktığını ifade etti.

Gözen, Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla sağlık sisteminin reforme edildiğini anlatarak, "Sağlıklı Yüzyıl Projesi'yle de artık sistemin varsa ufak tefek aksaklıkları, onlar düzeltilerek büyük de yatırımlar yapılarak etkin ve verimli bir şekilde işleyen sağlık sistemine sahip olduk. Hem kamu alanı hem özel alan bütünleştirilmiş bir şekilde topluma hizmet sunmanın gayreti içerisinde." diye konuştu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de sadece hizmet değil, tüm dünyanın gıptayla baktığı kaliteli hizmet sunmak için gece gündüz mücadele ettiklerini, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açtıkları Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin, bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Halk sağlığı müdürü olarak 2017 yılında göreve başlamasından itibaren bebek ölümlerine ilişkin verileri takip ettiklerini aktaran Güner, son yıllarda bebek ölümlerinin azaldığını kaydederek, "Her bebek değerli. Hele ki bu doğurganlık hızımızın 1,2'lere düştüğü, her bebeğe ihtiyaç duyduğumuz dönemde, vatandaşımızın gözü gibi baktığı bebeklerimizi hayatta tutmak bizim için çok önemli." dedi.

Güner, yenidoğan ünitesinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sağlıkta dönüşümde bir devrim yaptık. 2002 yılından itibaren günden güne tüm dünyanın örnek gösterdiği ve kimsenin de ulaşmakla ilgili tahayyül edemediği -diğer ülkelerden bahsediyorum- bu hizmete ulaşmakla ilgili tahayyüllerinin, hayallerinin olmadığı bir sistemi devam ettiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Törene, üniteye adı verilen ve hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaparken 13 Haziran'da vefat eden Tandoğan Alpaslan'ın ailesi, hastane yöneticileri, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.

İleri düzey yoğun bakım hizmeti sunulacak

Tandoğan Alpaslan Yenidoğan Yoğun Bakım ve Doğum Ünitesi, 11 yatak kapasitesiyle ileri düzey yenidoğan yoğun bakım, takip ve tedavi hizmetleri sunacak.

Ünitede, doğum sırasında oksijensiz kalmaya bağlı beyin hasarı riski bulunan yenidoğanlara yönelik terapötik hipotermi (soğutma tedavisi), solunum yetmezliği yaşayan bebekler için yüksek frekanslı ventilasyon dahil ileri solunum desteği ve uygun hastalarda ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) uygulanabilecek.

ECMO yöntemiyle ağır kalp veya solunum yetmezliği bulunan ve standart tedavilere yeterli yanıt vermeyen uygun hastalarda, kan vücut dışında oksijenlendirilerek kalp ve akciğer fonksiyonları geçici olarak desteklenebilecek.

Ünitenin hizmete alınmasıyla yüksek riskli ve kritik durumdaki yenidoğanların ileri düzey takip ve tedavisine yönelik sağlık hizmeti kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA