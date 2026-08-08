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Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 191 Kilo 70 Gram Madde Ele Geçirildi

Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 191 Kilo 70 Gram Madde Ele Geçirildi
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Sancaktepe'de polis ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda T.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 191 kilo 70 gram uyuşturucu madde (marihuana, metamfetamin, kokain), hassas terazi, bin 340 litre sıvı amonyak ve 169 bin 300 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANCAKTEPE'de bir eve düzenlenen operasyonda 191 kilo 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen T.K. gözaltına alındı. Operasyon havadan görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sancaktepe'de uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına dair ihbar aldı. Polis ekipleri 17 temmuz'da bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen T.K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 50,17 gram marihuana.60,54gram metamfetamin,20,45 gram kokain,2 adet hassa terazi, bin 340 litre sıvı amonyak ve 169 bin 300 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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