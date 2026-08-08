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Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, ilçede belirlenen adrese düzenlediği operasyonda şüpheli T.K'yi gözaltına aldı.

Aramalarda yaklaşık 191 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 1340 litre sıvı amonyak ile 169 bin 300 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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