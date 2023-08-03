Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastiği patlayan tır cipe çarptı

Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki Asım A. idaresindeki 41 AGZ 936 plakalı tır, Alemdağ Kavşağı yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen ve içerisinde 4 kişilik ailenin bulunduğu Almanya plakalı cipe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, ortadaki bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada araçta sıkışan cipin sürücüsü ile yanındaki yolcu koltuğunda bulunan kadın, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan araçtaki iki çocuk ile tırın sürücüsü de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kazanın tırın lastiğinin patlaması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.