Sancaktepe'de telefon direğindeki kabloya takılan tır kurtarıldı - Haberler

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Sancaktepe'de telefon direğindeki kabloya takılan tır kurtarıldı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Sancaktepe'de telefon direğindeki kabloya takılan tır kurtarıldı

İstanbul Sancaktepe'de telefon direğindeki kabloya takılan tır itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Sancaktepe'de telefon direğindeki kabloya takılan tır itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Emek Mahallesi Ordu Caddesi'nde bir marketler zincirine yükünü boşaltan Mehmet Özcanlı idaresindeki 81 DH 245 plakalı tır, hareket ettikten kısa süre sonra telefon direğindeki kabloya takıldı.

Telefon direği devrilirken, bir aydınlatma direği de zarar gördü. Cadde'deki bazı ağaçların dallarının da kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AYEDAŞ ekipleri gönderildi.

Polis güvenlik amaçlı caddeyi tek yönlü trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de telefon kablosunu keserek tırı kurtardı.

Yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Ordu Caddesi, Cep Telefonu, Sancaktepe, İtfaiye, Güncel, Haberler

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