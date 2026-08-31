Sancaktepe'de milli antrenör cinayetinde 3 zanlı adliyede

Sancaktepe'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada milli cimnastik antrenörü Funda Bakış'ın (39) öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde milli antrenör Funda Bakış'ın bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cinayet Büro Amirliğinden çıkarılan Z.G. (21), E.Ş. (21) ve A.H.U. (21) adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Z.G.'nin kavgada bıçağı kullandığı, diğerlerinin de olay sırasında orada bulundukları öğrenildi.

Olay

Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde, Bakış ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalıştığı öğrenilen Z.G. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.G., Bakış'ı göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, Z.G. ile olaya karıştığı belirlenen E.Ş. ve A.H.U. gözaltına alınmıştı.

Araştırmada, şüpheli Z.G'nin, Bakış'a ait spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekip parayı Bakış'a verdiği ve ikili arasında alacak verecek meselesinin bulunduğu tespit edilmişti.

Öte yandan, şüphelilerden Z.G'nin "hakaret", A.H.U'nun ise "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA