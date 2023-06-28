Sancaktepe'de Kurban Bayramı coşkusu

İSTANBUL Sancaktepe'de Başkan Şeyma Döğücü, Fatih Mahallesi'nde bulunan kurban kesim alanında bayramın ilk günü vatandaşlarla hem bayramlaştı hem de kavurma ve pilav ikramında bulundu.

Sancaktepeliler, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde kurban ibadetini yerine getirmek için Sancaktepe Kurban Kesim Alanı'nda bir araya geldi. Sancaktepe Belediyesi, Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurban kesim alanlarına kurulan çadırlarda vatandaşlara kavurma ve pilav ikramında bulundu. Fatih Mahallesi'nde bulunan alanda acil durumlarda müdahalede bulunmak üzere ambulans ve çok sayıda güvenlik görevlisi hazır bulunduruldu. Sabah saatlerinden itibaren kurban kesim alanına gelen vatandaşlar, randevulu kurban kesim sistemi sayesinde kurban kesimi ibadetlerinde kolaylık yaşadı. Vatandaşlara kendi eliyle kavurmalı pilav dağıtan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Her yıl olduğu gibi bu yılda kavurma pilavımızla kurban alanımızda hizmet veriyoruz. Bu yıl kurban alanımızda 1000'in üzerinde hayvanın kesimi şu anda başladı. Bir taraftan paylamalar yapılıyor. vatandaşlarımıza poşet ve kovalarla hazırladık temiz ve hijyenik bir şekilde kurban etlerini evlerine götürmesi açısından sistemi kurduk. diğer taraftan mobil büfelerimizde çay ve su servisimiz sürekli yapılıyor. Ben tüm İslam aleminin ve ülkemizin kurban bayramını tebrik ediyorum" dedi.