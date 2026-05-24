Sancaktepe'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldıran şüpheli kamerada

SANCAKTEPE'de trafik kazasının ardından kadın sürücüye saldırdığı belirlenen şüpheliye 180 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Yaşananlar ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafik kazası yapan 2 araç sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine taraflardan Ramazan K.(30) tartıştığı Sibel K. (32)'ye saldırmaya başladı. Sanal medyada paylaşılan saldırı görüntülerini ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayda Sibel K.'ye saldıran sürücü Ramazan K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliye polis ekipleri tarafından 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' suçundan 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan şüpheli Ramazan K.'nin 'Kasten Yaralama' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SALDIRI KAMERADA

Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Ramazan K.'nin, Sibel K.'ye saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı