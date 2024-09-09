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Sancaktepe'de 2024-2025 Eğitim Öğretim Haftası Kutlama Programı Gerçekleşti

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Yeni okul döneminin açılmasıyla birlikte Sancaktepe'de 2024-2025 Eğitim Öğretim Haftası Kutlama Programı gerçekleşti. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Yeni okul döneminin açılmasıyla birlikte Sancaktepe'de 2024-2025 Eğitim Öğretim Haftası Kutlama Programı gerçekleşti. Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda gerçekleşen programa katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Yeni okul döneminin açılamasıyla birlikte Sancaktepe'de 2024-2025 Eğitim Öğretim Haftası Kutlama Programı gerçekleşti. Bugün gerçekleşen programa Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

'YEREL YÖNETİMLER OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ'

Okulun ilk günündeki kutlama programında konuşan Belediye Başkanı Yeğin, daha iyi şartlarda eğitim verebilmek için yerel yönetimler olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin önemine vurgu yapan Yeğin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hayatımızın en önemli parçası, ülkemizin en önemli meselesi olan eğitimin nitelikli olması ve çocuklarımızın iyi eğitim alması çok kıymetli. Biz Sancaktepe Belediyesi olarak eğitime yönelik çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Tabii ilçemiz merkezi ilçe olma potansiyeline sahip, nüfus yoğunluğumuz var. Bu nedenle daha fazla okula ihtiyacımız var. İlçe milli eğitimimiz, kaymakamlığımız, ilgili bakanlıklarımız bu konuda elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizler de belediye olarak eğitimi destekleyecek çalışmalar yapıyoruz. Şu anda belediye olarak 13 kreşimiz mevcut, 10 kreşin de inşaatı bu sene bitmiş olacak. Belediyemiz bilgi evlerinde, kütüphanelerde ücretsiz eğitim veriyor. Türkiye'nin teminatı, gençlerimizin eğitimine yönelik çalışmalarımız devam edecek."

Okul bahçesinde düzenlenen tören öğrencilerin halk oyunu ve dans etkinliklerinin ardından sona erdi. Sınıfları ziyaret ederek çocuklarla sohbet eden Belediye Başkanı Yeğin öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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